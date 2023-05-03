Açıklamada, " ey reform ve icraat hükümeti yazık ülkede işvereni de özel sektör çalışanını da bitirdiniz halen uğraşıyorsunuz" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Yine yeniden asgari ücret üzerinden oyunlar oynamaya başladınız. Asgari ücret gündeme geldi mi birçok üründe indirim başlıyor tabi doğal olarak ilk akaryakıt ve tüp gaz fiyatları aşağıya çekiliyor bunalara mütakip diğer ürünler indirimleri takip ediyor. Bunu yapmanızdaki amaç nedir??

Siz hükümet edenlerin asli görevi değilmidir hayat pahalılığı oranında asgari ücreti düzenlemek ve yine siz hükümet edenlerin asli görevi değilmidir vatandaşın alım gücünü yükseltmek?? Bizleri yöneten sizler hem işverene hemde çalışanlara zarar veriyorsunuz ilk önce hayatı ucuzlatmanın formüllerini üretin, piyasayı denetleme görevinizi yerine getirin kamu - özel arasındaki dengeyi kurun ama yok koltuklarınız tatlı olduğu için bırakmak istemediğiniz için bunları yapamıyorsunuz ey reform ve icraat hükümeti yazık ülkede işvereni de özel sektör çalışanını da bitirdiniz halen uğraşıyorsunuz.

#yeterartık

#birazdainsanadeğerverin.