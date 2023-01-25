Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Meslek lisesi 11’inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un cinayetine ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “İskele’de henüz hayatının baharında olan Helin Reessur kızımızın uğradığı cinayet toplumda infiale sebep olmuş, hepimizi derinden üzmüştür. Üzerlerine titrediğimiz, göz bebeğimiz olan çocuklarımızın böylesine kahredici olayların mağduru olması, toplum vicdanında derin bir sarsıntıya sebep oldu” dedi.

Cinayet zanlısı olarak aranan şahsın, Cumhurbaşkanlığı İki Taraflı Suç ve Suça İlişkin Teknik Komite ve polisin yapmış olduğu etkin girişim sonucunda, bugün saat 17.00 sularında Güney Kıbrıs’ta tutuklandığını aktaran Tatar, “KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın ilgili Teknik Komite Başkanı Salih Can Doratlı’nın koordinasyonunda, cinayet zanlısının iadesi için gerekli girişimler tamamlanmış olup iadesi bu akşam itibarı ile gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Soruşturmanın salimen tamamlanması ve suçlu veya suçluların gereken cezayı alması için tüm gayretimiz ile bu olayın takipçisi olacağız. Kadına karşı şiddet ve çocuklara karşı işlenen her türlü suçun karşısında tüm gücümüzle duracağız” açıklamasını yaptı.