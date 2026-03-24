Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Zerrin Üstel, talep ve önerilerini dinledi.

“ONLAR BİZİM HAFIZAMIZ, GEÇMİŞİMİZDİR”

Ziyarette konuşan yapan Zerrin Üstel, yaşlılara verilen değerin toplumun geleceğine sahip çıkmak anlamı taşıdığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Yaptığımız ziyaretin kıymeti ve anlamı, yaşlılarımızın yüzüne mutlulukla yansıyor. Onları her zaman mutlu etmek, bir görev değil, insani bir sorumluluk. Çünkü biliyoruz ki yaşlılarımız bizim hafızamız, geçmişimiz ve en değerli emanetimizdir. Onlara göstereceğimiz her sevgi, her saygı aslında kendi değerlerimize sahip çıkmaktır. Onların duasını almanın, yüzlerinde bir tebessüm oluşturmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Hükümetin somut projelerini adım adım ilerlettiğini söyleyen Üstel, burada gördüğü izlenimlerini de paylaşacağını aktardı.

Huzurevinde görev yapan personele de teşekkür eden Üstel, yaşlılara sunulan hizmetin önemine dikkat çekti ve “Yaşlılarımızın en iyi şekilde bakım görmesi büyük önem taşımaktadır. Bu anlamlı görevi yerine getiren tüm çalışanlarımıza emekleri için müteşekkiriz” dedi.