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16.11.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Boğazköy’de Ali ÖZTANSU (E-75), kızına ait ikametgahın bahçesi içerisinde, zeytin ağacına merdiven yaslayıp zeytin topladığı sırada, merdivenin geriye doğru devrilerek zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, kaburga kemiklerinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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