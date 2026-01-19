Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, zeytin üreticilerinin ilk kez Şubat 2024 döneminde Genel Tarım Sigortası kapsamına alındığını ve bu çerçevede zeytin üreticilerine yönelik ilk tazminat ödemesinin yapıldığını duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Haziran 2025 tarihinde meydana gelen dolu afeti sonucu zarar gören 25 zeytin üreticisine, toplam 146 dönüm alan için 853 bin 895 TL tutarında tazminat ödemesi yapıldı.

Tazminat tutarları Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’na gönderilerek, ödemeler üreticilerin hesaplarına aktarıldı.