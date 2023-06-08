Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı” ve “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komitenin, Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk ettiği; Komitenin, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısını da görüştüğü, Tasarısının bir sonraki toplantıda da görüşülmesine karar verildiği kaydedildi.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Ticaret Dairesi ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden yetkililer katılarak görüşlerini aktardı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.