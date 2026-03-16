Polis açıklamasına göre, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bir işyerine ait araç park yerinde meydana gelen kazada, R.S. (22) 133 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KL 412 plakalı salon araç ile park yeri içerisine dikkatsiz şekilde dönüş yaptığı sırada, park halinde bulunan MR 353 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, KL 412 plakalı araç sürücüsü R.S. aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.