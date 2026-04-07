Polis, 03.04.2026 tarihinde saat 13:30 raddelerinde Lefkoşa'da, Marmara Bölgesi 12. Sokak üzerinde devriye yapan Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan muhaceret kontrolünde O.P.O.’nun 05.12.2021 tarihinden itibaren toplam 1580 gün ve P.O.E.’nin 30.11.2022 tarihinden itibaren toplam 1220 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak henüz cevap alınmadığını söyledi. Polis, soruşturma kapsamında zanlıların sekiz gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların sekiz gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.