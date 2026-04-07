Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, yaptığı açıklamada, son günlerde tartışmalı bir gündemle meşgul olunduğunu belirterek, siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin farklı görüş ve çözüm önerilerine sahip olabileceğini, uzlaşı sağlanamaması durumunda hak aramanın en temel anayasal haklardan biri olduğunu ve hükümet olarak buna saygı duyduklarını ifade etti.

Dinçyürek, ancak en temel insan hakkı olan yaşam hakkının göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, hastanelerde acil servisler dâhil başlatılan grev ve eylemlerin kabul edilemez olduğunu, insan hayatını tehdit altına aldığını kaydetti. Sağlığın ötelenemeyecek ve telafisi mümkün olmayan bir alan olduğuna dikkat çeken Dinçyürek, ortaya çıkacak sorunların ileriye dönük sonuçlarının geri döndürülemez olduğunu belirtti.

Bu çerçevede hükümet olarak sağlıkta yürürlükte olan grevin askıya alındığını ve grev yasağı getirildiğini açıklayan Dinçyürek, kararın sendika başkanlarına ivedilikle bildirildiğini söyledi.

Açıklamasında sağlık çalışanlarına da çağrıda bulunan Dinçyürek, insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir uygulamanın arkasında olunamayacağını ifade ederek tüm sağlık çalışanlarını görev başına davet etti.

Dinçyürek, tüm sağlık çalışanlarını mesai saatleri içerisinde veya sonrasında kendilerine verilen yasal görevleri yerine getirmeye ve eksiksiz hizmet vermeye çağırarak, herkesin görev, yetki ve sorumlulukları bulunduğunu vurguladı.

İleride üzücü sonuçlar doğmaması adına çağrı yaptığını belirten Dinçyürek, halk sağlığının öncelikli olduğunu ve insan sağlığını tehdit edecek hiçbir uygulamaya izin verilmeyeceğini kaydetti.

Dinçyürek, bu noktada kararlılıkla devam edeceklerini belirterek tüm sağlık çalışanlarını görevine davet ederek, en kısa sürede bu tartışmalı ortamın bir an evvel ortadan kalkmasını temenni etti.