Mahkemede olguları aktaran polis memuru Serhan Yıldıran, 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’de bulunan zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının toplam 1817 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 günlük ek tutukluluk emri alındığını kaydetti. Bu süre içerisinde zanlının ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların başlatıldığını ancak henüz sonuç alınamadığını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Polis, zanlının serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam edeceğini belirterek, 4 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.