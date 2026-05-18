Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ozan Kuşak, 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeri önünde Lefkoşa Trafik Şubesi ekipleri tarafından rutin trafik kontrolü yapıldığını söyledi.

Polis, kontrol maksatlı durdurulan JN 750 plakalı araçta sürücü olarak bulunan M.A. ile yolcu olarak bulunan A.S.’nin şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine üzerlerinde arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada beyaz renk A4 kağıdına sarılı yaklaşık bir buçuk gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu kaydetti.

Polis, her iki zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeden 3 günlük ek tutukluluk süresi alındığını söyledi. Bu süre içerisinde ifade veren A.S.’nin uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu kabul ettiğini aktaran polis, yapılan soruşturma sonucu M.A.’nın suçla bağının tespit edilmediğini ve serbest bırakıldığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınacak ifadeler bulunduğunu, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ve sonucun beklendiğini ifade ederek A.S. hakkında 4 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.