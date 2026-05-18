Törene, Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Okul Müdürü Özden Ünbay konuşma yaptı. Konuşmalar arasında ise Alayköy İlkokulu öğrencileri koro dinletisi, halk dansları ve modern dans gösterileri sundu. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, yeni derslikler gezildi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel konuşmasında, hükümet programında yazılanların harfiyen uygulandığını ve halka verilen tüm sözlerin yerine getirildiğini söyledi.

Yatırımları tüm ilçelere eşit dağılacak şekilde planladıklarını böylece, her yıl bir okulda açılış töreni yaptıklarını belirten Üstel, yatırımların hükümet, yerel yönetimler ve iş insanları tarafından üstlenildiğini söyledi.

Çocukların ülkenin geleceğini şekillendirecek mühendisler, doktorlar, siyasetçiler olacağını ifade eden Üstel, “Onlar bizim vazgeçilmezlerimiz, tüm yatırımları onlar için yapıyoruz.” dedi. Başbakan Üstel, gençlerin ülkede kalması için istihdam, iş kurma, kırsal kesim arsası ve sosyal konut projeleri gibi teşvikler sağladıklarını vurgulayarak, bayram tatilinden sonra Alayköy'deki sosyal konut projesinin şekilleneceğini de ekledi.

6 Şubat 2023 depremi sonrasında, okulların depreme dayanıklılığının kontrol edildiğini anlatan Üstel, dayanıklı olmayan okulların yıkılarak yerine yeni okullar yapıldığını ve inşaatları tamamlanmayan okullarda prefabrik sınıflar kullanıldığını belirtti. Üstel bu konuda yapılan eleştirilere değinerek, çocukların olası bir afet karşısında güvenliksiz binalar yerine güvenli prefabrik sınıflarda olmasının daha iyi seçenek olduğunu söyledi.

Üstel, görevleri süresince eğitime 30 yeni okul ve 600'ün üzerinde yeni derslik kazandırıldığını ve çocukların çağdaş eğitim almasının sağlandığını vurguladı. Gençlerin ambargolara rağmen dünyada yarışabilmeleri için sporda açılımlar yaptıklarını kaydeden Üstel, çocuklara Türkiye Cumhuriyeti üzerinden yarışmalara katılma imkanı sağladıklarını ekledi.

Üstel, hükümetin geriye kalan görev süresi içinde çocuklar için planlanan her şeyi yerine getireceğini belirtti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bu yana en büyük görevlerinin, motivasyonu, altyapıyı ve niteliği artırmak olduğunu söyleyerek, 30 okul inşa ettiklerini ya da yenilediklerini belirtti.

Tüm okullarda deprem güçlendirmesi uyguladıklarını, bazı okullarda prefabrik sınıflar inşa edildiğini ifade eden Çavuşoğlu, hükümetleri döneminde bugüne kadar KKTC tarihinde bulunan toplam okul sayısından çok okul ve sınıf inşa ettiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, okulların 12 tanesinin hayırseverler tarafından yapıldığını ve diğer okullar için kurumlar, belediyeler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de destek sağladığını kaydetti.

“Daha önce bir metre internet kablosu çekmeyenlere inat" okullardaki internet sorunlarını çözdüklerini ifade eden Çavuşoğlu, hizmet içi eğitim oranlarını yüzde 80 artırdıklarını, iklimlendirme sorunlarını giderdiklerini ve okul güvenliğini artırmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

“Eğitime yatırım yapmayan halklar, eğitime yatırım yapan devletlerin kölesi olur” diyen Çavuşoğlu, hükümetleri döneminde eğitim alanında yaptıkları icraatlara dikkat çekti.

Çavuşoğlu, eğitim süresini uzatma ve tam gün eğitime geçme mücadelesinin devam ettiğini berlirterek, okulların düşen sıva, çamurlu yol gibi sorunlarını tarihe gömdüklerini, gelecek bakanlara rahat bir altyapı bıracaklarını ifade etti.

-Amcaoğlu

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da dersliklerin Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetim iş birliğinin bir örneği, törenin de Alayköy'ün "köyden kente dönüşüm" sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel liderliğindeki hükümetin yerel yönetimler reformunu hayata geçirmesiyle belediye sayısının 28'den 18'e düştüğünü, belediyeler yasasının güncellendiğini, devlet katkısı dağıtımının yeniden düzenlendiğini ve havuz sisteminin devreye girdiğini hatırlatan Amcaoğlu, “Bu reformla güçlü yerel yönetimler gerçeğe dönüştü.” dedi.

Bölgeye yapılan yatırımları anlatan Amcaoğlu, Alayköy’e yapılması planlanan düğün salonu, festival alanı ve spor kompleksi projesi bulunduğunu vurguladı. Amcaoğlu, bölgedeki yapılaşma ve sosyal konut projeleri nedeniyle artacak nüfus ile öğrenci sayısına hazırlıklı olmak adına, geleceği planladıklarını vurguladı.

Hedeflerinin, belediyenin bütçesini daha da artırmak olduğunu söyleyen Amcaoğlu, bugüne kadar gerçekleşen artışın; kayıt dışılığın kayıt altına alınması, tahsil edilmeyen gelirlerin takibi, gereksiz harcamalar ve aşırı istihdamdan kaçınma sayesinde sağlandığını ifade etti. Amcaoğlu, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

- Ünbay

Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay ise, eğitimin bir toplumun geleceğini şekillendiren temel unsur olduğunu ve nitelikli bir eğitim ortamının güçlü fiziki altyapı, donanımlı kadro ve iyi bir yönetim anlayışıyla mümkün olduğunu belirtti.

“Yeni derslikler çocukların hayallerini büyütecek önemli bir yuva.” diyen Ünbay, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gönyeli Alayköy Belediyesi'ne şükranlarını sundu. Ünbay, Alayköy'ün hızla gelişen bir yerleşim bölgesi olduğunu ve eğitim kurumlarının da bu gelişime uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

Okula her yıl yeni bir proje kazandırdıklarını anlatan Ünbay, eğitim kalitesini bütüncül bir anlayışla geliştirmeyi hedeflediklerini, çocukların akademik başarılarının yanı sıra karakter gelişimlerine, sosyal becerilerine ve çok yönlü gelişimlerine önem verdiklerini belirtti.