Rıza Çira ve Irshad Ahmad'ın yaralandığı iş kazaları ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

12.01.2024 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir üniversitede, Rıza ÇİRA(E-49) çatı yapımı esnasında dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde burun kesisi nedeniyle Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

12.01.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Paşaköy’de Ağıllar Bölgesinde bulunan bir ağılda, Irshad AHMAD (E-27) çatı temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.