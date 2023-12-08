Gazimağusa-İskele ana yolunda Kel'in Yeri isimli restoranın önündeki isimsiz yolda saat 17.00 sıralarında meydana gelen feci kazada 23 yaşındaki Fikret Turşu ve 20 taşındaki Tuğçe Direm Çelik, hayatını kaybetti, 24 yaşındaki Ali Kaplan ise hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, İbrahim Kubacık (E-34) yönetimdeki TJV 921 plakalı çekici ve çekmekte olduğu 819 R plakalı birleştiren aracıyla ana yolda seyreden araçlara öncelik tanımadan dikkatsizce bölünmüş ana yola giriş yapması sonucu o esnada bölünmüş yol üzerinde sağ şerit içerisinde kavşağa yaklaşdığında süratini salim bir hatte düşürmeden dikkatsizce seyreden Ali Kaplan (E-24) yönetimindeki UL 840 plakalı jeep aracın önünü tıkanması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu, UL 840 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fikret Turşu (K-23) ve Tuğçe Direm Çelik (K-20) kaza yerinde yaşamını yitirirken, kazada hafif yaralanan UL 840 plakalı araç sürücüsü Ali Kaplan ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Soruşturma kapsamında, TJV 921 plakalı tır araç sürücüsü İbrahim Kubacık tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor...