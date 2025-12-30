Karakuş Öz yazdı...

2026’ya girerken KKTC’de herkesin ortak bir hayali var aslında. Daha temiz bir ülke, daha güvenli yollar, çocuklardan uzak tutulmuş suç ve şiddet, ve herkese eşit işleyen bir adalet sistemi. Bu hayal bir ütopya değil. Ama gerçekleşmesi için niyet yetmez. İrade, sistem ve toplumsal kararlılık gerekir.

Tertemiz bir ülke sadece sokakları süpürmekle olmaz. Çöp konteynerlerinin dolu olmamasıyla temiz bir ülke olunmaz.

Asıl temizlik, rantın sistemden temizlenmesiyle, torpilin kurumlardan silinmesiyle, ihmalin ve “idare eder” anlayışının terk edilmesiyle olur.

Temiz ülke, kirlenmesine izin verilmeyen ülkedir. Çocuklardan uzak bir suç düzeni mümkün. Bir ülkede çocuklar suçun parçası hâline gelmişse, orada sorun çocukta değil sistemdedir. Çocuklar çetelerin, uyuşturucunun, yasa dışının değil;

okulun, sporun, sanatın ve hayalin parçası olmalıdır. Devletin görevi çocukları cezalandırmak değil, korumaktır.

Bir çocuğu kurtarmak, bir suçu engellemekten daha değerlidir.

Trafik kazasız bir ülke hayal değil. Bugün trafikte yaşanan ölümler “kader” değil,

denetimsizliğin, altyapı eksikliğinin ve cezasızlığın sonucudur. Hız denetimi olmayan, alkol kontrolü zayıf, yolları karanlık bir ülkede kazalar kaçınılmazdır.

Ama bunlar önlenebilir. Her kaza bir ihmal zincirinin son halkasıdır.

Adalet yoksa hiçbir şey yok Adalet yoksa güven yoktur.Güven yoksa gelecek yoktur.

Gelecek yoksa genç kalmaz, umut kalmaz, ülke kalmaz. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil, işe alımda, ihalede, cezada, vergide ve eğitimde eşitliktir.

Herkes için aynı ölçü yoksa, kimse için adalet yoktur.

Bana göre 2026 ve sonrası için tercih zamanı. Ya “biz böyleyiz” deyip çürümeye alışacağız… Ya da “biz daha iyisini hak ediyoruz” deyip değişimi zorlayacağız.

Bu ülke kaderine terk edilecek kadar küçük değil, mucize bekleyecek kadar da büyük değildir. Değişim yukarıdan başlar ama aşağıdan büyür. Vatandaşın talep etmediği hiçbir şey düzelmez.

Tertemiz bir KKTC, kazasız yollar, çocuklardan uzak suç ve gerçek bir adalet mümkün. Ama sadece istersek değil, ısrar edersek olur.

Ve belki de 2026, sadece yeni bir yıl değil, bu ülke için yeni bir sayfa olabilir.

HERKESE BURADA YAZDIKLARIM GİBİ, BİR YIL VE NİCE UZUN YILLAR DİLERİM.

HAYIRLI YILLAR DİLERİM…