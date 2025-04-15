Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.04.2025 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Yenierenköy’de bir yat limanı içerisinde, Emre UMU (E-37) 205 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YL 516 plakalı ATV araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan kaldırım taşına çarpıp kontrolsüz şekilde savrularak sol yan kısmı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

Araç sürücüsü, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.