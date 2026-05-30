Kıbrıs Türk MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli'nin açıklamasına göre, "30 Mayıs Dünya MS Günü" kapsamında pazartesi günü saat 18.30'da Lefkoşa Sivil Savunma Başkanlığı’nda kokteyl verilecek.

Açıklamasında Dünya MS Günü’nde farkındalığın artması, empati duygusunun güçlenmesi temennisini de dile getiren Hançerli, duyarlılığı için Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban’a teşekkürlerini iletti.

"Bu bizim için çok değerli bir dayanışma örneğidir." diyen Hançerli, böylesi bir etkinlikle hastalara destek belirtmenin önemine de işaret etti.

Sibel Hançerli, "Toplum olarak engelleri sevgiyle, anlayışla ve dayanışmayla aşabileceğimize inanıyoruz." dedi.



Açıklamasında, hastalık ve derneğin çalışmaları hakkında da bilgi veren Hançerli, merkezi sinir sistemini etkileyerek kişinin fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamını önemli ölçüde sınırlayabilen kronik bir hastalık olan MS'le mücadelede sabrın, umudun, direncin ve toplumsal desteğin de sınandığı ifade etti.

Hançerli, derneğin MS hastalarının yaşam kalitesini yükseltmek, haklarını savunmak, sosyal yaşamda daha görünür olmalarını sağlamak ve toplumun hastalıkla ilgili bilinç seviyesini arttırmak için çalıştığını belirtti.

Sibel Hançerli, kokteyli de MS hastalarının moral ve motivasyonunu yükseltme düşüncesiyle düzenleyeceklerini kaydetti.