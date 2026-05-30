Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 30 Mayıs 2026 tarihinde Çatalköy’de gerçekleştirdikleri operasyon kapsamında dört kişiyi tutukladı.

Polis açıklamasına göre operasyonda I.N. (20), R.B. (21), M.D. (28) ve I.G.’nin (20) tasarruflarında, satışa hazır paketler halinde toplam 280 gram ağırlığında hintkeneviri (skunk) türü ve 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu.

Operasyonda ayrıca MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 123 adet hap da ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 199 bin 595 TL’nin yanı sıra 200 Euro, 120 Sterlin ve 460 ABD Doları nakit parayı da emare olarak aldı.

Olayla bağlantılı dört kişi tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.