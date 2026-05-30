Bugün saat 13.30 sıralarında Girne-Değirmenlik Anayolu’nun zirve kısmında seyir halinde bulunan RH 700 plakalı salon araçta yangın çıktı.

Polis açıklamasına göre yangının, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.

Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Esentepe’de bir dönümlük alan yandı

Aynı gün saat 16.00 sıralarında Esentepe-Antifonidis Kilisesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki maki bitki örtüsü ile iki çam ağacı yanarak zarar gördü.

Yangına Orman Dairesi ekipleri müdahale ederken, alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.