27 Mart 2026 tarihinde evinde aniden rahatsızlanan 38 günlük Muhammad Salar BHATTI, babası tarafından kaldırıldığı Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Minik bebeğin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla yapılan otopside kan ve doku örnekleri alındı. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacağını belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

75 Yaşındaki Şahıs Evinde Ölü Bulundu

Öte yandan aynı gün Lefkoşa’da meydana gelen bir diğer olayda, 75 yaşındaki Neşet Mavigözlü ikametgahı içerisinde yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Yapılan otopside Mavigözlü’nün ölüm sebebinin “böbrek yetmezliği ve mide kanaması” olduğu tespit edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.