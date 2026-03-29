Dün yapılan kontrollerde toplam 2 bin 548 araç sürücüsü denetlenirken, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 456 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında 38 araç trafikten men edilirken, kuralları ihlal eden 1 sürücü de tutuklandı. Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollerin aralıksız süreceğini vurguladı.

En Fazla İhlal Hız Sınırında

Rapor edilen trafik suçları incelendiğinde, en fazla ihlalin hız sınırının aşılması olduğu görüldü. Buna göre:

148 sürücü yasal hız sınırını aşarken,

10 sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı,

49 sürücü seyir halinde cep telefonu kullandı,

7 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı.

Bunun yanı sıra,

33 sürücünün ruhsatsız araç kullandığı,

11 aracın muayenesiz olduğu,

5 aracın ise sigortasız olduğu tespit edildi.

Ayrıca 25 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymadığı için rapor edilirken, 1 sürücü tehlikeli araç kullanmaktan, 1 sürücü ise izinsiz kamu taşıma faaliyetinden dolayı işlem gördü. Diğer 166 ihlal ise çeşitli trafik suçlarından oluştu.