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Soruşturma devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan yaya Fatma Zehra Ünal, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk dildiği Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, Abdullah İskender (E-31), yönetimindeki NF 245 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada seyrettiği sokak üzerinde yolun batı istikametinden doğu istikametine doğru yaya olarak koşarak geçmeye çalışan Fatma Zehra Ünal’a (K-5) çarptı.

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