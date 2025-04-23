15 yaşındaki genç hayatını kaybetti… Başhekim olayı araştırılması için görevlendirildi! 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti… Başhekim olayı araştırılması için görevlendirildi!

Girne’de Hasan Esat Işık Sokak üzerinde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki yaya Fatma Zehra Ünal yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Abdullah İskender (E-31), yönetimindeki NF 245 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada seyrettiği sokak üzerinde yolun batı istikametinden doğu istikametine doğru yaya olarak koşarak geçmeye çalışan Fatma Zehra Ünal’a (K-5) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Fatma Zehra Ünal, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk dildiği Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.