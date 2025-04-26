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Bahtiyar Shamstyev (E-33) yönetimindeki ER 614 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Bedreddin Demirel Caddesi kavşağına geldiğinde; ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde güneydoğu istikametine doğru 137 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Kadir Kılıç (E-30) yönetimindeki VH 410 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Lefkoşa’da Şehit Necdet Altınok Sokak üzerinde bugün saat 03.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında ise şans eseri yaralanan olmadı.

Lefkoşa’da da kaza… Alkollü sürücü tutuklandı

Kaza sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmış, akabinde ailesinin isteği üzerine tabucu olduktan sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, Ali Dinlemez (E-37) yönetimindeki KE 447 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Gönyeli İlkokulu önlerine geldiğinde, doğu istikametinden batı istikametine doğru yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya R.O’ya (E-6) çarptı.

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