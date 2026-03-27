Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde yer alan “Yem Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesine başladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi, Tarım Dairesi, Veteriner Dairesi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve AB Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite toplantısında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da hazır bulundu.

UBP Milletvekili Ahmet Savaşan başkanlığında yapılan Komite toplantısına, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.