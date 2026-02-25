Karakuş Öz yazdı...

Şubat bitti ağalar.

Takvim yaprakları düştü, ay kapandı. Eee… Bizim hastane? Hani “az kaldı”ydı?

Hani “bu sefer kesin”di?

Hani “Şubat sonu tamam”dı? Güzelyurt’un yıllardır en çok duyduğu kelime şu: yakında.

Yakında bitecek.

Yakında açılacak.

Yakında hizmete girecek.

Bizim memlekette “yakında”, takvimle ölçülmüyor anlaşılan.Bir hastane konuşuyoruz. Beton değil sadece.

Bir annenin çocuğunu gece yarısı başka şehre götürme korkusu.

Bir yaşlının “yola dayanır mıyım?” endişesi.

Bir babanın “burada hallederiz” diyebilme ihtiyacı.

Güzelyurt’un beklediği şey gösterişli kurdele değil.

İstediği şey fotoğraf karesi değil.

İstediği şey çalışır bir acil servis, nöbette doktor, açık bir kapı. Şubat sonu geldi.

Ama ortada ne güçlü bir açılış var, ne net bir “başladık” cümlesi.

Sessizlik var. Ve bu sessizlik artık insana şunu düşündürüyor:

Yoksa biz yine tarihle mi avutulduk?işin enteresan yanı şu ki, her dönemde bu hastane konuşuldu. Her yönetim döneminde bir aşama ilerlediği söylendi.Her seferinde “bu kez tamam” dendi.

Ama Güzelyurt hâlâ bekliyor.Bir bina yapmak zor olabilir.Bütçe, ihale, teknik meseleler… Hepsi anlaşılır.

Ama anlaşılmayan şey şu, neden net bir iletişim yok?

Açıldıysa söyleyin.Açılmadıysa dürüstçe tarih verin.Eksik varsa açıkça paylaşın.

Halk en çok belirsizliğe kızar.

Çünkü belirsizlik, güveni aşındırır.

Bugün sokakta birine sorun:

“Güzelyurt Hastanesi açıldı mı?”

Alacağınız cevap muhtemelen şu olur:

“Bilmem ki… Açıldıysa da haberimiz yok.”

Be açıldı yoksa da benim mi haberim yok?

Bir yatırımın en acı hali budur işte.

Var mı, yok mu belli değil.Oysa hastane dediğin şey görünür olur.

Işığı yanar.Ambulansı girer çıkar.

Kapısında hareket olur. Yok ya açılmamıştır.

Şubat sonu geldi ağalar.

Takvim sözünü tuttu.Şimdi sıra verilen sözlerde.Güzelyurt küçük bir yer olabilir ama sabrı sonsuz değil.

İnsanlar artık “yakında” değil, “bugün” duymak istiyor.

Artık hedef değil, hizmet görmek istiyor.

Çünkü sağlık, ertelenebilir bir vaat değildir.

Sağlık, beklemeye gelmez.

Ve biz hâlâ soruyoruz:

Bizim Güzelyurt Hastanesi gerçekten ne oldu?