Karakuş Öz yazdı...

Biz de bu ülkenin gelişmesini tabi ki istiyoruz. Fakat bu bizim ülke için şu sıralar fiber ile oyalanmamalı. Bir ülke yalnızca attığı büyük projelerle değil, doğru zamanda doğru öncelikleri belirleyebilmesiyle ölçülür. Son günlerde gündeme gelen fiber altyapı hamlesi, kağıt üzerinde modernleşmenin bir göstergesi gibi sunuluyor. Elbette hızlı internet, güçlü iletişim ve dijital dönüşüm çağımızın vazgeçilmezleri arasında. Ancak asıl sorulması gereken soru şu?i, bugün ülkenin en acil ihtiyacı gerçekten bu mu?

Fiber altyapı uzun vadeli bir yatırımdır. Yanlış bilmiyorumdur. Ekonomik olarak güçlü, kamu düzeni oturmuş ve temel hizmetlerini sorunsuz sağlayan ülkelerde bu tür projeler büyük sıçramalar yaratabilir. Fakat günlük hayatın içinde çözüm bekleyen daha yakıcı meseleler varsa, pahalı ve kapsamlı teknolojik projeler bana göre öncelik hatası olarak atlandırabilirim.

Bugün sokaktaki insanın en büyük derdi hayat pahalılığı. Gıda fiyatları, kiralar ve temel ihtiyaçlar birçok aile için ciddi bir yük haline gelmiş durumda. Gençler gelecek kaygısı taşıyor, iş bulma konusu giderek zorlaşıyor. Küçük esnaf ayakta kalma mücadelesi verirken, vatandaşın önemli bir kısmı ay sonunu getirmeye odaklanmış durumda. Böyle bir tabloda fiber internetin sağlayacağı hız artışı, geniş kesimler için somut bir rahatlama hissi oluşturmayabilir.

Sağlık sistemi de dikkatle ele alınması gereken alanlardan biri. Hastanelerde yaşanan yoğunluk, randevu süreçleri ve personel ihtiyacı gibi konular doğrudan insan hayatına dokunuyor. Eğitim tarafında ise okulların fiziki koşullarından öğretmen eksikliğine kadar uzanan başlıklar var. Geleceği şekillendiren bu alanlar güçlendirilmeden yapılan her büyük proje, ister istemez vallahi yine bana göre gösterişli ama zamansız gibi geliyor.

Bir diğer önemli mesele de altyapı planlamasının şeffaflığıdır. Böylesine büyük yatırımların maliyeti, finansman modeli ve uzun vadede topluma sağlayacağı gerçek faydalar açık şekilde anlatılmadığında, toplumda güven yerine soru işaretleri oluşur. İnsanlar doğal olarak şunu merak eder: Bu kaynaklar daha acil sorunlar için kullanılamaz mıydı? Cevap vermeyeceksiniz ama yine de sordum …

Sakın da beni yanlış anlamayın sayın yetkililer, yada anlayın sorun yok. Bu noktada teknolojiye karşı çıkmak değil, dengeyi savunmak gerekir. Fiber altyapı elbette gereksiz değildir. Aksine, doğru planlandığında ekonomiye ivme kazandırabilir, eğitimden ticarete kadar birçok alanı güçlendirebilir. Ancak bu yaşıma kadar gördüğüm ve öğrendiğim bir şey var ki, devletlerin, evlerin, binaların önce temeli sağlamlaştırır sonra çatıyı yükseltir. Temel sarsakken yapılan her büyük yatırım, çöker….

Toplumların beklentisi çok basittir: Önce güvenli bir ekonomi, erişilebilir sağlık hizmetleri, kaliteli eğitim ve öngörülebilir bir gelecek. İnsanlar yarınından emin olmak ister. Karnı tok, zihni rahat olan bir toplum teknolojik dönüşümü de daha hızlı benimser.

