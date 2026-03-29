Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, denizlerde beklenen fırtınanın Batı ve Doğu Akdeniz’de etkili olması öngörülüyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın; güney ve güneybatı, kuzey kesimlerinde ise güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren ise batısında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in batısında (Silifke-Mersin arası) ise rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Söz konusu fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.