Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Salih Öztuğ olayla ilgili bulguları aktardı. Öztuğ 19 Nisan 2025 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Lefke’de bulunan ikametgah içerisinde, ayni yerde sakin R.Y. aralarında bulunan alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma sonucunda kendisi ile birlikte ayni ikametgahta kalmakta olan İ.Ö’nün burnuna kasten ve kanunsuz olarak kafa atmak suretiyle burnunda kırık oluşmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğratıp, yine elleri ile vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle de adı edileni ciddi şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili soruşturmanım devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve zanlının beyanlarının teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.