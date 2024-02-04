Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasının ardından tutuklanan alkollü sürücü l.D. (E-20 Sierra Öğrenci) bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesindeki duruşmada polis memuru Açelya Üçokka olguları aktardı.

Polis, 3 Şubat 2024 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi boyunca RB 721 plakalı araçla birinci şerit içerisinde 134 promil alkollü içki tesiri altında seyreden zanlının, Okmar Market önüne yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Polis, aracının kontrolünü kaybeden zanlının soldan ikinci şerit içerisine giriş yapması sonucu, o esnada sağ şerit içerisinde trafik sıkışıklığı nedeniyle durmakta olan Çağlar Özgökçen’in yönetimindeki LZ 406 plakalı aracın sol yan kısmına çarptığını ifade etti.

Polis, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, meydana gelen kazada yaralanma olmadığını ancak maddi hasar oluştuğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının RB 721 plakalı aracında 50 bin TL, LZ 406 plakalı araçta ise 20 bin TL maddi hasar oluştuğunu kaydetti.

Polis, kazayla ilgili alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade etti.

Zanlının üniversite öğrencisi olduğunu beyan ettiğini ancak herhangi bir belge ibraz edemediğini, bu nedenle ülkedeki ikamet durumunun da araştırılacağını kaydeden polis, soruşturma amaçlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.