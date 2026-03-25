Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, U.B. (E-25) 70 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MM 454 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelmekte olan B.B. (E-33) yönetimindeki TZV 036 plakalı salon aracın önünü tıkadı ve çarpışma meydana geldi.

Kazada yaralanan MM 454 plakalı araç sürücüsü U.B. ile araçta yolcu olarak bulunan I.İ. (K-18), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından taburcu edildi. Alkollü sürücü aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 23-24’üncü kilometreleri arasında Ergazi-Kurtuluş çemberinde meydana gelen kazada, H.C. (E-51) yönetimindeki GK 417 plakalı akaryakıt yüklü tanker Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüje ve trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tanker sol yan kısmı üzerine devrilip iki takla attıktan sonra çember içerisindeki bordür taşlarına çarparak tekerlekleri üzerinde durdu.

Kazada yaralanan olmazken, her iki olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.