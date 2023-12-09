İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer de İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin gelecek yıllarda KKTC'de gerçekleşebileceğini kaydetti.

İstanbul Ekonomi Zirvesi, iki günlük programın ardından bugün Çırağan Sarayı'nda yapılacak panellerin ardından İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala Yemeği ile son bulacak.

İki gün süren etkinlik, Koluman Otomotiv'in ana sponsorluğunda gerçekleşti ve dünya genelinden iş insanları, akademisyenler, bürokratlar ve politikacıları bir araya getirdi.

Zirve süresince ekonomik koşullar ışığında iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm ve geleceğe ilişkin birçok konu, dünya çapındaki gelişmeler ve gelecek öngörüler üzerine gerçekleşen paneller ve oturumlarla tartışıldı.

Zirvede bugün çeşitli sektörlerden önemli isimlerin katılımıyla 6 panel daha düzenlenecek. Türkiye'nin ve Avrupa'nın iş ilişkilerinden savunma sanayisinin geleceğine, dijital dönüşümden sürdürülebilirlik stratejilerine kadar geniş bir yelpazede konular ele alınacak.

- İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala Yemeği gerçekleştirilecek

Zirve sonunda İstanbul Altın Değer Ödül Töreni kapsamında 13 kurum ve kişi, çeşitli alanlardaki önemli katkılarından dolayı ödüllendirilecek.

İki günlük zirvenin sonunda gerçekleştirilecek İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala Yemeği, ünlü tasarımcıların son trendlerini sergilediği 100. yıl defilesine de ev sahipliği yapacak. Programında sonunda canlı müzik performansı gerçekleşecek. Bu etkinlik, kültür, moda ve sanatı bir araya getiren zirvenin öne çıkan özelliği olacak.