Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
19.01.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Yeşilyurt’ta sakin Ahmet EKİCİ (E-67), köy camisinde namaz kılmak için gireceği esnada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
19.01.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Yeşilyurt’ta sakin Ahmet EKİCİ (E-67), köy camisinde namaz kılmak için gireceği esnada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P