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19.01.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Yeşilyurt’ta sakin Ahmet EKİCİ (E-67), köy camisinde namaz kılmak için gireceği esnada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

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