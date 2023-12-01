Gemikonağı bölgesinde, dün saat 20.20 raddelerinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Kübra Türkmen ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde yönetimindeki HN 090 plakalı salon aracı ile doğu istikametine doğru seyreden 66 yaşındaki Hüseyin Köksallar’ın Adil Petrol İstasyonu önlerine yaklaştığı sırada dikkatsizliği sonucu yolun kuzeyinden güneyine doğru yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kübra Türkmen’e çarptığı bildirildi.

KÜBRA TÜRKMEN AĞIR YARALANDI

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Kübra Türkmen’in, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk muayenesine müteakip sağ ayağında kırık, göğüs kafesinde kırık, sağ kalçada kırık ve dalakta yırtık teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.

YAYAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

HN 090 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Köksallar tutuklanırken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.