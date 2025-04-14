Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“YDP’NİN ADI DEĞİŞİYOR…

Parti Meclisimiz bugün Lefkoşa İlçe Binasında toplandı. Toplantıda öncelikle gündem değerlendirldi. Yeni yol haritası belirlendi.

Buna göre Parti Meclisimiz;

1)Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda MYK ya tam yetki verdi.

2)Partinin isminin değiştirilerek, 1985 te kurulan ve daha sonra kapatılan Yeni Doğuş Partisi olarak değiştirilmesine ve bunun için de mayıs ayı içerisinde bir Tüzük değişikliği yapılmasına karar verildi…”