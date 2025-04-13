Arıklı, söz konusu saldırıların karşılık bulduğunu ve toplum içinde karşılıklı bir ayrışma zemini oluşturduğunu belirterek, bu durumun tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade etti.

Arıklı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

TERBİYESİZLİK Mİ, YOKSA BİLİNÇLİ BİR AYRIŞTIRMA Mİ?

Günlerden beri sosyal medyadan şahsıma, aileme ve partime karşı akıl almaz küfür ve hakaretlerin ardı arkası kesilmiyor. (Bu küfür ve hakaretleri görmek için benimle ilgili herhangi bir haberin altındaki yorumları okuyabilirsiniz)

Maalesef bu küfür kapmanyası, kısa sürede karşılığını buldu. Aynı terbiyesiz üslupla belli bir kesim de karşı tarafa saldırmaya başladı.

Hep korktuğumuz buydu. Türkiye Büyükelçiliğine gidip “GO HOME”, “AYŞE EVİNE DÖN” diyenler amaçlarına ulaştı. Birlik ve beraberliğimizin köküne kezzap suyu dökülüyor elbirliği ile.

Malum kesim; “Sen Elçiliğin önüne gidip malum sendikayı protesto etmeseydin bunlar olmazdı “ diyor. Aynı malum kesim büyük bir ustalıkla, orada Kıbrıs Türklerine yönelik onca saygı ve sevgi içeren cümlelerimizi yok sayıyor. “Siz bu eylemi malum sendikaya karşı değil, Kıbrıs Türklerine karşı yaptınız” diyor. Sadece manşete bakıp yorum yapmayı marifet sayan insanlar da buna inanıyor.

Kara propagandanın eseridir bu. Mesela ben geçmişte Türk Ordusuna işgal ordusu, Türkiye’ye işgalci diyenlerle ilgili bir yazı mı yazmışım. O yazıyı derhal çarpıtıp “Arıklı Kıbrıs Türklerine hakaret etti. Arıklı Kıbrıs Türklerine işkence yapacak” diye propaganda yapıyor. Hiç kimse de o yazıyı okuyup, asıl muhatap kim diye merak etmiyor.

Demem o ki, gelin bu karşılıklı küfür ve hakaretin önüne birlikte geçelim.

Bu ortamdan sadece ve sadece Türk düşmanları faydalanır…

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