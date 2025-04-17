Arıklı'nın açıklaması şu şekilde:

Az önce, Mecliste çok değer verdiğim, fikirlerini önemsediğim Fikri Toros Vekilim aradı beni. Önce Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanının sözlerine ilişkin verdiğim tepki dolayısı ile beni tebrik etti. Ardından; "Başkan görüyorsun. işler çığırından çıkıyor. Kriz hepimizi girdabına aldı sürüklüyor. Lütfen bir şeyler yapınız. Bütün Parti liderleri bir şeyler yapmalı. Bu ülke hepimizin..." dedi.

Maalesef gidişat tam da o yönde. Son yaşanan Kriz sadece KKTC de kutuplaşmaya yol açmadı. Anavatan Türkiye ile KKTC arasında da derin uçurumlar oluşmasına yol açtı.

Gelinen noktada YDP olarak hepimize düşen sorumluluklar var. Yangını söndürmek ve kardeşlik ortamını yaratmak hepimizin görevi.

Bilindiği gibi 26 Nisan tarihinde büyük bir miting yapacağımızı ilan etmiştik. Bu Mitingin hazırlıkları da günlerden beri devam ediyordu.

Son yaşananlardan sonra YDP Genel Başkanı olarak ben, bu aşamada bu mitingi yapmamızın doğru olmayacağını düşünüyorum. Bu sebeple pazartesi günü yapacağımız MYK Toplantısına, 26 Nisan mitingimizin iptalini önereceğim.

Hazırlık için günlerdir uğraşan Genel Sekreterimize , Sekreter Yardımcılarına ve İlçe Başkanlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği herşeyden önemlidir...