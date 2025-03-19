Erhan Arıklı, “Cenevre görüşmeleri bitti. Buradan kalıcı çözüm için büyük adımlar bekleyenler hayal kırıklığı yaşasa da bize göre iki toplum içinde önemli birkaç adım atıldı. Önemli çünkü; “bir sıfırdan büyüktür…” ifadelerini kullandı.

Arıklı, geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan bilgilendirme toplantısına dikkat çekerek, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Toplantıda, Sayın Cumhurbaşkanına YDP’nin görüşü olarak demiştik ki; ‘Cenevre’de birkaç saatlik mesai boyunca kalıcı çözümü tartışmak ve bilineni tekrarlamak yerine, birkaç önemli konuda işbirliği taleplerimizi dile getirelim. Mesela enerji, su, iklim değişikliği vs. her iki toplumun da ihtiyacı olan bu konularda, BM’nin arabuluculuğunu talep edelim.’

Tarafların BM hakemliğinde belli konularda iş birliği (Güven Artırıcı Önlem değil) yapması önemli. Mesela herkesin arzu ettiği “yeni kapılar” konusu, tarafların inadı yüzünden kilitlenmişti. Bu konu artık aşılacak. Ve yine mesela Enerji alanında iş birliği yapılması önemli. Enerji krizi iki toplumunda ortak sıkıntısı. Benim Enerji Bakanı olduğum dönemde, AB’nin yardımları ile kuruması düşünülen bir enerji projesi vardı. Ara bölgeye kurulacak bu “Güneş Enerjisi Sistemi”, Rumların; “Biz Devletiz. AB’nin finanse edeceği bu projenin bütün izinleri bizden alınacak” şartı yüzünden tıkanmıştı. Belli ki bu da aşılacak. Bu iş birliğinin Türkiye’den gelecek “kablo ile elektrik” projesine de yansıyacağını tahmin ediyorum.

Benim için sürpriz olan, tarafların Temmuz ayında yeni bir gayrı resmi toplantı konusunda anlaşması. Ben bu toplantının KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonrasına bırakılacağını düşünmüştüm. Belli ki Guterres, dünyada bu kadar sorun varken ve BM’nin bu sorunların çözümünde çaresizliği ortada iken, 60 yıllık Kıbrıs sorununda birkaç küçük adım atma başarısını CV’sine yazdırmak istiyor. Eh, hade hayırlısı…