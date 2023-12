Kendi elleriniz ile yarattığınız bu geçim sıkıntısı, halkın günlük yaşamını etkileyen ciddi bir soru haline geldi. Gelir adaletsizliği, yetersiz asgari ücret ve artan yaşam maliyetler gibi faktörleriniz sayesinde emekçinin, çalışanın , emeklinin temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırıyor. Bu durum özellikle düşük gelirli aileleri ve belirli meslek gruplarını inanılmaz etkiliyor. Tabi bunu görmek için , belli bir yönetim şekline sahip olmak gerektiriyor.

Asgari ücret daha masada konuşulmaya başlanacağı sırada , başladı zam furyası. Hiç zaman kaybetmeden elektrik %7 zamı yedi. Faturalar her zamanki gibi anormal boyutlarda. Bin blr vergi saçmalığı ile maaşların yarısının yattığı faturalar meydanda. Bu ülkede asgari ücretin yetersizliğini, bu halkın bu kadar emekçinin temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığını görmezden gelenler var.

Her geçen gün var olmakta olan yoksulluk, gelir eşitsizliği ve sosyal adaletsizlik gibi sorunları görmezden gelenler var. Eğitime harcanan paraların ne kadar yüksek ve adaletsiz olduğunu görmezden gelenler var. Sağlık için bazen ilaç almakta zorlanan, insanlar olduğunu görmezden gelen bir yönetim var.

Su faturalarının, elektrik faturalarının onca vergi külfeti ile ödenemeyecek hale geldiğini görmek, duymak , bilmek istemeyen bir yönetim ve sistem var. Kimin eli kimin cebinde belli olmayan. Halkını zerre kadar düşünmeyen, açlığın, sefaletin , hırsızlıkların, dilencilerin her geçen gün var olup çoğalmasınından umuru dahi olmayan bir yönetim var. Var arkadaş var . Kimse çemkirmesin bize. Maaşları verdiği gibi , geri alan bir hükümet var.

Çoğu çalışanlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için ek gelir kaynaklarına yönelmek zorunda kalıyorlar. Malum bu komik asgari ücretin yetersizliği, insanların geçimlerini sağlamakta zorlanmalarına yol açıyor ve bu da toplumsal eşitsizlikleri artırıyor. Tabi toplumsal adaletsizlik yine siz yönetiyoruz diyenleri pek ilgilendirmiyor biliyoruz, ama ne yazık ki YÖNETMEK sadece ceplerinizi yönetmek ile olmuyor.

İnsanların yaşamları ile de oyun oynuyorsunuz. Engelli maaşı alan insanlarımızın , karşılaştığı ekonomik buhranın farkında bile değilsiniz. Bazıları bir maaş değerinde ilaç kullanıyor. Hanginizin umurunda ki. Toplumun fakirleşmesini önlemek veya azaltmak için tek bir politika yapıcılarınızı söyleyin . YOK … Gelir eşitsizliğini azaltacak adımlar atınız mı? HAYIR… Adil bir vergi sistemi, asgari ücretin artırılması, sosyal yardım programlarının geliştirilmesi ve iş fırsatlarının genişletilmesi gibi önlemler buldunuz mu? HAYIR …

Sizlerin izlediği tek politika kendi çıkarlarınız doğrultusunda olanlardır. Halkı sayesinde paşalık yaşayanların, yaşanan ekonomik durumu anlayacak durumda olmadığı ayan beyan meydanda. Her şey alt üst durumda, her yer her yerde. Herkes bu ülkede kimi kazıklarsa , kim kimden ne alırsa. Kim kimi, nasıl ne şeklinde çalarsa. Hak ve hukuk makam ve yandaşa göre. Nemalanmak hak getire.

Gelin sizlere düşündüğünüz asgari ücreti verelim. Alın ve bu maaşlar ile , devletin vergilerini, eğitim masraflarını, sağlık hizmetlerini, yaşamsal geçiminizi sağlayın. Sadece belli başlı giderleri saydım. Fazla detaya girmeden. Eğer ki sizler başarabiliyorsanız. Sorun bu maaşlar ile geçinemeyen ve şikayet eden halktadır. O zaman bırakın ne halleri varsa görsünler. Hadi deneyelim. Varsa öyle yüreğiniz bu ay asgari ücreti sizler alınız sayın hükümet edenler ve geçinmeye çalışın bakalım.

OLMAZ GÜLÜM OLMAZ

NEDEN Mİ OLMAZ?

Bu gelir adaletsizliği olduğu sürece. Sosyal adaletsizlik işlediği sürece. Aynı ürün 5 farklı markette, 5 farklı fiyatta satıldığı sürece. Aydınlatmanın olmadığı bir ülkede AYDINLATMA ÜCRETİ alındığı sürece. Temizliğin olmadığı bir ülkede , TEMZİLİK ÜCRETİ alındığı sürece. YOLLARIN OLMADIĞI bir ülkede , devasa VERGİLER alındığı sürece. Eğitim TİCARET’e dönüştürüldüğü sürece. Sağlık’ta İLAÇ yoksunluğu ve pahalılığı olduğu sürece. DENETİMSİZLİK var olduğu sürece , bu ülkede asgari ücret kaç para olursa olsun yine insanlar hep borçlu, hep yoksul, hep geriden gelmeye devam edecektir.



ANLAYACAĞINIZ BU ASGARİ ÜCRETi, SİZ ALSANIZ EY HÜKÜMET EDENLER AÇLIKTAN ÖLÜRDÜNÜZ…



KARAKUŞ