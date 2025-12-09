Karakuş Öz yazdı...

Bu cümleler artık o kadar sık tekrarlanıyor ki neredeyse otomatikleşmiş durumda. Ne soru var, ne araştırma, ne kapsamlı bir açıklama… Her ölümün üzerine yapıştırılan bu iki hazır cümle, aslında büyük bir gerçeğin üstünü örtüyor.

Gençti, bir anda fenalaştı… Ani şekilde hayatını kaybetti. Toplumu derinden sarsan, ama bir türlü cevabı verilmeyen bir soru var: Bu insanlar aniden neden ölüyor?

Ve gerçekten artık biri çıkıp bunu açıklamak zorunda.

Son yıllarda genç yaşta, hatta tamamen sağlıklı görünen insanların ani ölümü sıradan bir habere dönüştü. Ne net bir sağlık raporu paylaşılıyor, ne de toplumun merak ettiği sorulara yetkililerden doyurucu bir açıklama geliyor.

Bu sessizlik, kaygıyı daha da büyütüyor.

Toplumun gözü önünde genç insanlar, sağlıklı bireyler, hiçbir hastalığı olmayan vatandaşlar bir anda hayattan kopuyor. Ancak bu trajedilerin ardından beklenen açıklamalar bir türlü gelmiyor. Peki neden?

Neden ani ölümler artarken yetkililer susuyor? Neden bir kişi dahi çıkıp “Sorun burada!” demiyor?

20’li, 30’lu, 40’lı yaşlardaki insanların bu kadar kolay “kalp krizi” geçirmesi normal değil. Önceden büyük uyarılar, belirgin riskler gerekirken artık hiçbir sebep yokken insanlar bir anda hayattan kopuyor.

Ve sorulması gereken sorular toplumun zihnine çakılıyor.

Neden bu kadar çok genç ölüyor?

Neden herkes aynı açıklamayı yapıyor?

Gerçekler neden paylaşılmıyor?

Kalp krizi, kalp yetmezliği.Bu iki cümle ne acıyı anlatıyor, ne soruları gideriyor, ne de gerçeğe ışık tutuyor.

Aksine, toplumun gözündeki sis perdesini daha da kalınlaştırıyor. Artık kimse bu açıklamalara inanmıyor.Çünkü halk görüyor. Bu sadece bir açıklama değil, bir kaçış yöntemi.

Her ölümün altında daha büyük bir sebep, daha büyük bir ihmal, daha büyük bir sessizlik yatıyor. Ve toplum haklı olarak şunu soruyor. “Bu kadar insan aynı gerekçeyle ölüyor olabilir mi?

Yoksa bize anlatılmayan bir gerçek mi var?”

Gerçekleri gizleyen her kalıp cümle, yeni bir kaybın habercisi olmaya devam ediyor.

SAYIN YETKİLER ÖLÜYORUZ

BİLGİLERİNİZE…