Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Avrupa Parlamentosu’nda hazırlanan ve Türkiye’nin Kıbrıs’tan doğan yükümlülüklerini ele alan rapor taslağına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ataoğlu, söz konusu taslağın Kıbrıs Türk halkını yok sayan, gerçeklerden kopuk ve siyasi bir metin olduğunu belirterek, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kıbrıs meselesinin çözümünün tek taraflı yaklaşımlarla mümkün olmadığını ifade eden Ataoğlu, adadaki iki eşit halkın iradesinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti. Raporda yer alan ifadelerin tarafsızlıktan uzak olduğunu ve açık bir siyasi yönlendirme içerdiğini dile getirdi.

İki devletli çözüm modelinin artık bir tercih değil, sahadaki bir gerçek olduğunu belirten Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin “yasadışı” olarak nitelendirilmesini ve Türkiye’ye yönelik dayatmaları kabul etmediklerini ifade etti. Bu tür yaklaşımların çözüm üretmek yerine çözümsüzlüğü derinleştirdiğini söyledi.

Türkiye’nin garantörlüğüne de dikkat çeken Ataoğlu, bunun yalnızca hukuki bir statü değil, adanın tamamında barış ve güvenliğin teminatı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin garantörlüğünün tartışma konusu olamayacağını belirten Ataoğlu, bunu “kırmızı çizgi” olarak nitelendirdi.

Ataoğlu, Anavatan Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade ederek, Türkiye’nin kararlı duruşu olmasaydı Kıbrıs Türk halkının çok daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Günümüzde özellikle Filistin’de yaşanan gelişmelerin, tek taraflı yaklaşımların nelere yol açabileceğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının sahipsiz olmadığını vurgulayan Ataoğlu, egemen eşitlik, eşit uluslararası statü ve Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilmeyeceğini ifade etti. Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak bu gerçekler temelinde mümkün olacağını sözlerine ekledi.