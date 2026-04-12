Tatlısu Belediyesi'nin düzenlediği festivalde bir konuşma yapan Ataoğlu, bu tür etkinliklerin yerel kültürün yaşatılması, bölge turizminin canlandırılması ve üreticilerin desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ataoğlu, Tatlısu’nun doğal zenginlikleri ve kültürel değerleriyle öne çıkan önemli bölgelerden biri olduğunu belirterek, festivalin her geçen yıl daha da büyümesinden memnuniyet duyduğunu bu nedenle belediye başkanı Hayri Orçan ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmasının ardından festival alanını gezen Ataoğlu, esnafla sohbet ederek alışveriş yaptı. Yerel üreticilere destek vermenin önemine dikkat çeken Ataoğlu, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini de sözlerine ekledi.