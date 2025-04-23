Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Silivri ve çevresinde yaşanan deprem nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, zarar gören tüm ailelere sabır ve güç diliyorum.

Anavatan Türkiye her zaman olduğu gibi bu zorluğu da birlik ve dayanışma içinde aşacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kalbimiz ve dualarımız sizlerle. Bu tür afetlerde dayanışma ve birlik en büyük gücümüzdür. Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun."