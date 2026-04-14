Mahkeme heyetine başkanlık eden Füsun Cemaller, kararın gerekçelerini açıkladı. Başkan, 13 Mart 2026 tarihinde saat 16.48 sıralarında, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen sanığın, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada ayakkabısı içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Sanığın soruşturma sürecinin ardından 18 Mart tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydeden Başkan, işlenen suçların ciddiyetine dikkat çekti. Yüksek Mahkeme’nin, yaygın suçlarda kamu menfaatinin ön planda tutulması gerektiği yönündeki prensibine değinen Başkan, her davanın kendi koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucu miktarının cüzi ve en hafif türlerden biri olduğunu, ayrıca suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı sağladığını ifade eden mahkeme, Ç.B.’yi 1 ay hapis cezasına mahkûm etti.