Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal, KKTC topraklarından izinsiz ayrılmak ve uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan L.T., A.G., M.S., Ö.C.D. ile Ç.M.K. mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hülya Debreli, mahkemede verdiği şahadette, 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.40 sıralarında Ö.C.D. ile Ç.M.K.’nin, L.T. ile A.G.’yi aracın arka koltuğunda gizleyip M.S.’yi de bagaja saklayarak muhaceret işlemi yaptırmadan Metehan Sınır Kapısı’ndan güneye geçirdiklerini anlattı.

Polis, Güney Kıbrıs’a geçiş yapıldıktan sonra bagajda bulunan zanlının arka koltuğa geçmeye çalıştığı sırada Rum polisi tarafından fark edildiğini söyledi. Olayın ardından zanlıların Rum polisi tarafından geri gönderildiğini ve KKTC polisince tutuklandıklarını belirten polis, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Debreli, zanlıların Gönyeli Polis Karakolu’na götürüldüğünü, Ö.C.D.’nin kullanımındaki VS 292 plakalı araçta yapılan aramada sol arka koltuğun paspası altında şeffaf naylona sarılı yaklaşık yarım gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini belirten polis, muhafazada kullanılan naylon parçanın da parmak izi incelemesine sevk edileceğini ifade etti. Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis, alınacak ifadeler bulunduğunu, KKTC vatandaşı olmayan L.T., A.G. ve M.S.’nin statülerinin araştırılacağını ve kamera görüntülerinin inceleneceğini söyledi.

Polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.