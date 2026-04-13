Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkede son dönemde yaşanan siber saldırıların Bakanlar Kurulu’nun gündemine geldiğini açıkladı. Arıklı, sosyal medya hesapları başta olmak üzere hem kurumlara hem de bireysel hesaplara yönelik siber saldırılar konusunda Bakanlar Kurulu’na bilgi verdiklerini belirtti.

Arıklı, yaptığı açıklamada, konunun daha önce Ankara’da gerçekleştirilen görüşmelerde de ele alındığını ifade ederek, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) teknik ve yasal açıdan yetersiz kaldığını, bu nedenle Türkiye’den teknik destek talep ettiklerini söyledi.

Bu talep üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, Türkiye Siber Güvenlik Başkanlığına görev verdiğini belirten Arıklı, kurumdan bir heyetin KKTC’ye gelerek BTHK ile iş birliği içerisinde çalışmalar başlatacağını kaydetti.

Öte yandan Bakanlar Kurulu’nun, önümüzdeki toplantıda ülkedeki siber saldırılara ilişkin olarak Polis Teşkilatı ile BTHK’dan teknik, idari ve yasal boyutlarda detaylı bilgi talep edeceği bildirildi.

Erhan Arıklı'nın açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Bugün yapılan Bakanlar Kurulu’nda ülkemizde son zamanlarda bazı sosyal medya hesaplarına yapılan siber saldırılar da gündeme gelmiş ve bu konuda BTHK’nın Bakanlığımıza bağlı bir birim olması hasebiyle bizden bilgi talep edilmiştir...

Bakanlar Kurulu’na verdiğimiz bilgide, konunun Ankara’da yapılan son görüşmede de gündeme geldiğini, başta kurumlar olmak üzere kişisel hesaplara da siber saldırılar yapıldığını, BTHK’nın teknik ve yasal açıdan yetersiz kaldığını, bu konuda Türkiye’den teknik destek istediğimizi söyledik.

Bu talebimiz üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın, Türkiye Siber Güvenlik Başkanlığı’na görev vererek KKTC BTHK’sı ile acilen siber güvenlik konusunda iş birliği yapılmasını istediğini, Türkiye Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan bir heyetin ülkemize geleceğini ve ortak çalışmaların başlayacağını söyledik.

Bakanlar Kurulu, önümüzdeki toplantıda ülkemizdeki siber saldırılar konusunda Polis Teşkilatımızdan ve BTHK’dan teknik, idari ve yasal boyutlarda bilgi talep edecek.”