Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nın sendikal haklarını kullanan üyelerine baskı, tehdit ve mobbing uyguladığını belirterek bir kez daha grev ve eylem kararı almıştı. Sendika Başkanı Özlem Gürkut, yaptığı yazılı açıklamada, “Sorunların iş birliği ve diyalog yoluyla çözülmesi esastır. Ancak hükümet ve Sağlık Bakanlığı bu yolu seçmedi. Hayat pahalılığı ile ilgili değişiklik nedeniyle yapılan greve katılan sendika yetkililerine dava okunması da bu yaklaşımın son örneğidir. Bu koşullar altında sendikamız bir kez daha grev ve eylem kararı almıştır” demişti.

Bu gelişmeler üzerine Bakanlar Kurulu, KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başlatılan ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında başlatılması planlanan grevleri 60 gün süreyle erteledi. Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın 16’ncı maddesi uyarınca, grevin sağlık hizmetlerindeki düzeni bozucu ve genel sağlığı etkileyici nitelikte olduğu gerekçesiyle, sendikaların grevlerini 7 Nisan 2026 tarihinden itibaren 60 gün süreyle erteledi. Karar Resmî Gazete’de yayımlandı.