TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Meclis önünde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Çeler, hükümetin toplumsal bağını kaybettiğini ve çözümün erken seçim olduğunu vurguladı.

“Toplumla bağ koptuysa gidilecek yer sandıktır”

Çeler, hükümetin toplumla bağını kaybettiğini savunarak, gelinen noktada tek çıkış yolunun seçim olduğunu ifade etti. “Bu kadar gerilim ve eziyet yaşatmak yerine sandık en yakın zamanda kurulmalı, toplum gereğini yapmalıdır” dedi.

“Kardeşi kardeşe düşürdüler”

Yaşanan sürecin toplumsal ayrışmayı derinleştirdiğini belirten Çeler, farklı kesimlerin karşı karşıya getirildiğini söyledi. “Tüccarla sendikacı, emekçiyle işveren, kamu çalışanıyla özel sektör çalışanı, Meclisle toplum birbirine düşürüldü” ifadelerini kullandı.

“Toplum bugün olması gerektiği yerde, halkın Meclisi’ndedir”

Eylemlere değinen Çeler, halkın Meclis önünde olmasının meşru olduğunu vurguladı. Yaşananların farklı şekilde gösterilmemesi gerektiğini belirten Çeler, “Toplumun öfkesi başka bir şeye benzemez” dedi.

“İstifa edip seçime gidilmeli”

Çeler, Başbakanın hükümet ortaklarıyla birlikte istifa ederek seçime gitmesi gerektiğini söyledi. Ekonomik adımların şeffaf bir şekilde topluma anlatılması gerektiğini vurgulayan Çeler, “Topluma güven verilmeli, radikal kararlar alınacaksa en yukarıdan başlanmalı” dedi.

Toplumsal barışın zarar gördüğünü belirten Çeler, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu ifade ederek hükümetin görev süresinin dolduğunu savundu.