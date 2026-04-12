Üstel açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin de açıkça ifade ettiği üzere; bölgesel barışın önündeki en büyük engel, uluslararası hukuku yok sayan, çatışmayı derinleştiren ve gerilimi bilinçli şekilde tırmandıran anlayıştır.” dedi.

Gazze’de sivillerin hedef alındığı, İran ve Lübnan’a yönelik saldırı ve tehditlerin sürdürüldüğü bir ortamda, Türkiye’yi hedef alan söylemlerin gerçekleri örtme çabasından başka bir anlam taşımamadığını vurgulayan Üstel şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye, tıpkı Kıbrıs’ta olduğu gibi hukukun, vicdanın ve insanlığın yanında duran güçlü bir devlettir. Bu duruş, hiçbir ithamla gölgelenemez.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Anavatanımız Türkiye’nin haklı ve kararlı duruşunun yanındayız.

Hiçbir tehdit dili, hiçbir saldırgan söylem ne Türkiye’yi ne de hakikati değiştirebilir.”