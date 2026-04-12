Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs’ta EOKA zihniyetinin yeniden yükselişe geçmesini ve Rum gençler tarafından Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının yakılmasını sert ifadelerle kınadı.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada Güney Kıbrıs’taki son gelişmelerin adada barış, huzur ve istikrarı hedef alan tehlikeli bir anlayışın yeniden canlandırılmak istendiğini ortaya koyduğunu belirtti.

EOKA terör örgütünün işlediği insanlık suçlarının “kahramanlık” olarak sunulmasının tarihsel gerçeklerin çarpıtılması olduğunu ifade eden Üstel, bunun aynı zamanda nefret ve düşmanlığın sistematik şekilde körüklenmesi anlamına geldiğini kaydetti.

Bu yaklaşımın Rum Yönetimi ve bazı siyasi ile dini makamlar tarafından sahiplenilmesini kabul edilemez bir sorumsuzluk olarak nitelendiren Üstel, Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulis, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, bazı Rum siyasetçiler ve bazı uluslararası yetkililerin kullandığı dilin adada çatışmayı körüklediğini ifade etti.

Üstel, nefret söylemlerinin genç nesilleri kinle beslediğini ve adanın geleceğini riske attığını vurguladı.

Rum gençlerin Paskalya etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını yakmasının açık bir provokasyon ve Kıbrıs Türk halkına yönelik saygısızlık olduğunu belirten Üstel, bu eylemleri şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Yaşanan gelişmelerin taraflar arasındaki çözüm arayışlarını gölgelediğini ve güven ortamını zedelediğini kaydeden Üstel, mevcut zihniyetin değişmediğini söyledi.

Kıbrıs meselesinde en gerçekçi ve sürdürülebilir çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulü olduğunu ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının kendi devleti ve Türkiye’nin garantörlüğü altında güven içinde yaşamaya devam edeceğini belirtti.

Üstel, hiçbir tehdit ve provokasyonun bu kararlılığı değiştiremeyeceğini vurguladı.

Türkiye ile tam bir dayanışma içinde hareket edildiğini belirten Üstel, Rum tarafını aklıselime, sorumlu davranmaya ve nefret dilinden uzak durmaya davet etti.

Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını ifade eden Üstel, “Bu topraklarda sonsuza dek var olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.