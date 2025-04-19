Başbakan Ünal Üstel, yurda dönmesinin ardından Ercan Havalimanı’nda bir konuşma yaparak, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın küçük düşürücü sözlerine yanıt verdi.

Başbakan Üstel, “KKTC’nin Başbakanlığına, KKTC'nin halkına ve şahsıma yapılan mesnetsiz açıklamalarını memur arkadaşımıza aynen iade ediyorum. Bu yapılan kabul edilemez, hadsizce ve insafsızca yapılan yakıştırmaları ne ben ne de halkıma kabul edemem” dedi.

Başbakan Üstel, Oktay Saral’ın Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesini bilmediğini vurgulayarak, “Ben mücahitken o daha doğmamıştı. Şimdi gelmiş hadsizce konuşuyor… Onun da abisiyim. Gelecek ona abilik yapayım, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesini anlatayım” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Bu şekilde yakıştırmalar yapmayacaktı. Bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz” diyerek, Saral’ın bir özür borcu olduğunun altını çizdi.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile el ele yola devam edileceğini de vurguladı.